WhatsApp grubu yöneticileri dikkat! Bu 5 hatayı yapan hapse girebilir

WhatsApp grubu yöneticisiyseniz ayrıcalıklarınız ve yükümlülükleriniz de var. Yöneticisi olduğunuz grupta yasadışı bir çalışma yapılırsa bunu durdurmak ya da kontrol etmek sizin sorumluluğunuz. Örneğin Hindistan'da bunlara uymazsanız hapse girebilirsiniz.

