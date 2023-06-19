WhatsApp'ta yeni özellik: Canlı Müşteri Hizmetleri

Yayınlanma: 19.06.2023 - 13:11

Güncelleme: 19.06.2023 - 13:11

Meta'nın sahip olduğu mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni özellikler getirmeye devam ediyor. WhatsApp'ın bu sefer getirdiği özellik 'Canlı Müşteri Hizmetleri.' Artık platform Windows uygulamasında kullanıcılara canlı müşteri hizmetleri desteği verecek.

CANLI MÜŞTERİ HİZMETLERİ NASIL KULLANILIR?

WhatsApp'ta canlı müşteri hizmetleri özelliğini kullanmak için ilk olarak kullanıcıların Windows işletim sistemine sahip cihazlarının olması gerekiyor.

Kullanıcılar uygulamanın sol alt köşesinde yer alan 'Ayarlar' simgesine tıklayarak açılan pencerede ilk önce 'Yardım' daha sonra da 'Bize Ulaşın' seçeneğini seçerek müşteri hizmetlerine ulaşabiliyor.