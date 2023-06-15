WhatsApp'a büyük yenilik: Bir telefonda birden fazla WhatsApp hesabı olabilecek
Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni bir özellik getirmeye hazırlanıyor. Planlanan uygulamayla WhatsApp kullanıcıları artık tek bir telefonda birden fazla hesap kullanabilecek.
Meta'nın sahip olduğu mesajlaşma uygulaması WhatsApp geçen günlerde telefon numaraları olmadan kullanıcıların hesaplarına erişim sağlamasına olanak sağlayan bir özellik getirmişti. Bu özelliğin ardından WhatsApp'ta birden fazla hesabı tek bir telefonda kullanma konusu gündeme gelmişti.
Son ortaya çıkan bilgilere göre WhatsApp bu özelliği test etmeye başladı. Platformun test versiyonunda görüldüğü kadarıyla artık bir telefonda birden fazla WhatsApp hesabı kullanılabilecek.
WABetaInfo'nun haberine göre bu sistem aynı Instagram'da olduğu gibi olacak. Kullanıcılar hesaplar arasında istediği zaman değişim yapabilecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ebru Şallı EYT'den emekli oldu: Aldığı maaşı açıkladı
- AKP'de 'kırgınlık'
- CHP’deki yenilgi dersleri
- Diyarbakır'da arazi kavgası: Ölü ve yaralılar var!
- Tibet, 'dünyanın çatısında' fuara ev sahipliği yapıyor
- Mezuniyet töreni ahlaksızlıkmış!
- Kılıçdaroğlu'nun son hamlesi!
- AKP'li belediye Melike Şahin konserini iptal etti
- Forbes açıkladı: Türkiye’nin en zengin 10 insanı
- 1190 dokunulmazlık dosyası Cumhurbaşkanlığına verildi