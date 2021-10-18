WhatsApp yeni özelliğini duyurdu: Kendisi dahil hiçbir uygulama okuyamayacak

18 Ekim 2021 Pazartesi, 11:42

WhatsApp, artık Google kullanıcılarının Drive'a, Apple kullanıcılarının ise iCloud'a yükledikleri WhatsApp sohbetinin platformun kendisi de dahil hiç kimse tarafından erişilemeyeceğini duyurdu.

Kullanıcıların bunun için yapmaları gereken tek şey sohbetlerini şifreleme seçeneğine getirmeleri ve 64 haneli bir şifre belirlemeleri.

TARTIŞMALARA SEBEP OLMUŞTU

WhatsApp, birkaç sene önce uçtan uca şifreleme sistemini duyurmuş ve cihazlardaki tüm konuşmaların uçtan uca şifrelenerek WhatsApp'da dahil hiçbir uygulama tarafından okunamamasını garanti altına almıştı.

Söz konusu sohbetlerin bulut sistemlerde şifrelenmesi halinde, hala üçüncü kişilerin bilgisine açık hale gelmesi oldukça tartışılan bir konuydu.