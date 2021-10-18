WhatsApp yeni özelliğini duyurdu: Kendisi dahil hiçbir uygulama okuyamayacak
Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, uçtan uca şifreleme sistemini duyurmasının ardından güvenlik sorunuyla ilgili yeniden harekete geçti. Yeni özelliğini duyuran WhatsApp, artık sohbetlerine kimsenin erişemeyeceğini açıkladı.
WhatsApp, artık Google kullanıcılarının Drive'a, Apple kullanıcılarının ise iCloud'a yükledikleri WhatsApp sohbetinin platformun kendisi de dahil hiç kimse tarafından erişilemeyeceğini duyurdu.
Kullanıcıların bunun için yapmaları gereken tek şey sohbetlerini şifreleme seçeneğine getirmeleri ve 64 haneli bir şifre belirlemeleri.
TARTIŞMALARA SEBEP OLMUŞTU
WhatsApp, birkaç sene önce uçtan uca şifreleme sistemini duyurmuş ve cihazlardaki tüm konuşmaların uçtan uca şifrelenerek WhatsApp'da dahil hiçbir uygulama tarafından okunamamasını garanti altına almıştı.
Söz konusu sohbetlerin bulut sistemlerde şifrelenmesi halinde, hala üçüncü kişilerin bilgisine açık hale gelmesi oldukça tartışılan bir konuydu.
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