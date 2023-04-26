WhatsApp'a 4 farklı cihaza kadar oturum açma özelliği yolda

Yayınlanma: 26.04.2023 - 08:25

Güncelleme: 26.04.2023 - 08:25

Yolda olan yeni özellik kullanıcıların bir WhatsApp hesabını aynı anda 4 akıllı telefona bağlamasına imkan tanıyor.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yaklaşmakta olan yeni bir özelliği Android beta sürüm kapsamında kullanıcılara geçtiğimiz günlerde ulaştırdı. Test kullanıcılarının deneyimleyebildiği bu yeni özellik, bir WhatsApp hesabının 4 adet akıllı telefona aynı anda kullanılabilmesini sağlıyordu. Şimdi bu özellik, önümüzdeki hafta tüm kullanıcılar için erişime açılacak.

YENİ ÖZELLİK TÜM KULLANICILARA AÇILACAK

WhatsApp, geçtiğimiz yıl "Çoklu Cihaz" isimli bir özellik yayınladı. Bu özellik, kullanıcıların bir WhatsApp hesabını bir telefon ile bir masaüstü veya web sürüm üzerinden bağımsız olarak kullanılmasını sağlıyordu. Yani telefonun internet bağlantısı olmasa bile masaüstü veya web sürüm üzerinden WhatsApp deneyimi sürdürülebiliyordu. Bu yeni özellik, Çoklu Cihaz özelliğinin kapsamını hayli genişletiyor.

Bir WhatsApp hesabı, artık birbirinden bağımsız olarak 4 akıllı telefonda da kullanılabilecek

Webtekno'nun aktardığı haberde Mark Zuckerberg, 4 farklı cihaza kadar oturum açma izni veren özelliğin kullanıma sunulduğunu Facebook ve Instagram üzerinden duyurdu. Zuckerberg, "Bugünden itibaren aynı WhatsApp hesabına en fazla dört telefonda giriş yapabilirsiniz" açıklamasında bulundu.

Şimdiye kadar kullanıcılar, bir WhatsApp hesabını yalnızca tek bir cihazda kullanabiliyordu. Bu yeni özellikle beraber artık bir WhatsApp hesabı, 4 akıllı telefonda eş zamanlı ve birbirlerinden bağımsız olarak kullanılabilecek. Eklenen yeni cihazlar, otomatik olarak senkron edilecek ve böylelikle kullanıcı, hiçbir mesajı kaçırmamış olacak.

İşte WhatsApp'ın yaklaşmakta olan özelliğini kullanmak bu kadar kolay olacak. Kullanıcı, gerektiği zaman aynı işlemleri uygulayıp, üçüncü ve dördüncü telefon için de WhatsApp hesabını bağlayacak. Ancak unutulmaması gereken bir husus var. Şu an için bu özellik, sadece WhatsApp beta sürüm kapsamında kullanılabiliyor. iPhone sahipleri ile WhatsApp'ın kararlı sürümünü kullananlar, özellik resmi olarak yayınlanana kadar bekleyecekler.