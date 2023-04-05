WhatsApp'ın Android telefonlardaki tasarımı değişiyor!

WhatsApp'ın Android sistem için yeni bir arayüz değişikliği üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Yeni arayüz, tıpkı iPhone'lardaki gibi ekranın altına bir gezinti çubuğu yerleştirecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 13:23
WhatsApp'ın Android telefonlardaki tasarımı değişiyor!
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WhatsApp'ın 2.23.8.4 kodlu Android beta sürümünde, henüz geliştirme aşamasında olan yeni bir özellik gün yüzüne çıktı. 

WebTekno'nun aktardığı habere göre, WABetaInfo tarafından tespit edilen özellik, WhatsApp arayüzüne küçük ama etkili bir değişikliğin yolda olduğunu ortaya koyuyor.

ALT GEZİNTİ ÇUBUĞU GETİRİYOR

WhatsApp, iOS ve Android'de aynı arayüze sahip değil. Bu çerçevede; WhatsApp'ı bir iPhone'dan açtığınızda, ekranın alt kısmında bir gezinti çubuğu bulunur. Bu gezinti çubuğunu kullanarak mesajlara, aramalara, durumlara, ayarlara ve topluluklara anında ulaşılabilir. Bu durum, WhatsApp'ı Android'de kullanan tüketiciler için rahatsızlık konusuydu. Kullanıcıların taleplerini görmezden gelmeyen şirket, Android'e de alt gezinti çubuğu getiriyor.

İOS'A DAHA ÇOK BENZEYECEK!

WhatsApp'ın 2.23.8.4 kodlu Android beta sürümündeki yenilik, WhatsApp'ın Android'deki arayüzünün, iOS'a daha çok benzeyeceğini gözler önüne seriyor. Gezinti çubuğu kullanılabilir olduğunda ise, Android telefon sahipleri de iPhone sahipleri ile aynı deneyim imkânını yakalamış olacak.

 


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