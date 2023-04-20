WhatsApp'ın emoji klavyesi yıllar sonra değişiyor

Yayınlanma: 20.04.2023 - 12:56

Güncelleme: 20.04.2023 - 12:56

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın oldukça ilkel bir yanı vardı. Geliştirici ekip, emoji klavyesini yıllardır hiç değiştirmedi.

WebTekno'nun haberine göre; gelen son haberler, bu durumun yakın bir gelecekte değişeceğini gözler önüne seriyor.

WhatsApp'ın 2.23.9.2 kodlu Android beta sürümü, henüz geliştirme aşamasında olan emoji klavyesinin nasıl görüneceğini gözler önüne serdi. Yeni tasarım eskisinden çok farklı değil ancak artık daha modern bir görünüm sunulmuş olacak.

WhatsApp'ın yeni emoji klavyesi işte böyle görünecek...

WhatsApp'ın mevcut sürümlerinde, üst kısımda emoji kategorilerini, alt kısımda ise GIF veya çıkartmalar için seçenekler görürüz. Yeni düzende bu görünüm değişecek gibi görünüyor. Klavyenin üst kısmında arama ve diğer seçenekler, alt kısımda ise emojiler yer alacak. Emoji kategorileri alt kısma taşınabilir veya tamamen kaldırılabilir gibi görünüyor.

WhatsApp'ın yeniden tasarlanan emoji klavyesinin kullanıcılara ne zaman ulaşacağı belli değil. Ayrıca bu güncellemenin normal klavye tasarımı üzerinde etkili olup olmayacağı da şimdilik bilinmiyor.