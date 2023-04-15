WhatsApp'a 3 yeni güvenlik özelliği geldi

WhatsApp'a gelen yeni özellikler daha çok güvenliği odağa alıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.04.2023 - 09:00
WhatsApp'a 3 yeni güvenlik özelliği geldi
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Kullanıcıların hesaplarını koruması için yeni güvenlik özelliklerini piyasaya sürdü. Kullanıcıların konuştukları kişinin gerçek olup olmadığını anlamaları için bazı kontrol mekanizmaları devreye aldı.

YENİ ÖZELLİKLER GELDİ

Bu kapsamda yeni cihaza geçiş yaparken doğrulama gerecek bunun yanında kayıt kontrolü ve cihaz doğrulama gibi özellikler geldi. Kullanıcıların konuştukları kişinin gerçek olup olmadığını anlamaları için de bazı kontrol mekanizmaları sunuldu.

Cihaz doğrulama ise arka planda çalışan ve kötü amaçlı yazılımlara odaklanıyor. Yeni özellik, telefonu hacklenen bir kullanıcının başka kullanıcılara WhatsApp üzerinden mesaj atmasını engelliyor.


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