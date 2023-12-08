WhatsApp'a yeni özellik: Otomatik olarak silinecek sesli mesaj

WhatsApp için karşı taraf dinledikten sonra otomatik olarak silinecek sesli mesajlar altyapısı geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.12.2023 - 10:25
WhatsApp'a yeni özellik: Otomatik olarak silinecek sesli mesaj
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WhatsApp için daha önce fotoğraf ve videolar için 'Bir Kez Görüntüle' özelliği kullanıma açılmıştı. Bunun ardından farklı pek çok özellik sunan WhatsApp'a en son karşıdaki kişi dinledikten sonra kaybolacak bir sesli mesaj gönderileceğine dair duyuru yapıldı.

YENİ ÖZELLİK SUNULDU

Bu özelliğin amacı ise özellikle kredi kartı bilgilerini arkadaşlarınıza aktarmak için sesli mesajlar attğınızda ya da hasas bilgilerin anlık olarak paylaşıldığı durumlarda veri güvenliğinin sağlanması.

Özellik tıpkı, 'Bir Kez Görüntülendikten sonra kaybolacak fotoğraf ve videolar'daki gibi, 'Bir Kez Görüntülendikten sonra kaybolacak sesli mesajlar' açıkça “tek seferlik” anlamına gelen bir simgeyle işaretleniyor ve sadece bir kez oynatılabiliyor.  


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