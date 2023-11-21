Yayınlanma: 21.11.2023 - 16:32

Güncelleme: 21.11.2023 - 16:32

WhatsApp, son aylarda kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacıyla sürekli olarak yeni özellikler ekliyor. Bu kapsamda, WhatsApp hesabınıza profil ekleyebilme özelliği de uygulamaya eklendi. Bu özellik sayesinde artık kullanıcılar tek bir uygulama üzerinden birden fazla telefon numarasına bağlı hesabı yönetebiliyor. Peki WhatsApp'ta birden fazla profil nasıl kullanılır?

WHATSAPP'TA BİRDEN FAZLA PROFIL NASIL KULLANILIR?



WhatsApp hesabınıza profil eklemek oldukça basit bir işlem. İşte Android işletim sistemine sahip cihazlarda WhatsApp'a birden fazla profil ekleme yöntemi:

WhatsApp'ı Açın: Android cihazınızda WhatsApp'ı açın ve sağ üst köşedeki üç noktalı düğmeye dokunun. Ayarlar'a Ulaşın: Açılan menüden "Ayarlar" seçeneğine dokunun ve sağ üst köşede bulunan küçük oka tıklayın. Hesap Ekleme: Alt kısımda size bir hesap ekleme seçeneği sunan yeni bir pencere göreceksiniz, bu seçeneği seçin. Bilgileri Girin: Bu seçeneği seçtikten sonra, telefon numaranızı girdiğiniz süreci tekrarlayarak yeni bir pencereye yönlendirileceksiniz.

Bu adımları takip ettikten sonra, kabul etmek ve devam etmek suretiyle işlemi tamamlayabilirsiniz.