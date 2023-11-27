WhatsApp’ın web ve masaüstü sürümü için özellik geri dönüyor

Yayınlanma: 27.11.2023 - 15:19

Güncelleme: 27.11.2023 - 15:19

WhatsApp uzun bir süre önce 'tek seferlik görüntülenebilen' medya içerikleri özelliğini yayına almıştı. Ancak geçen yıl web ve masaüstü sürümlerinden bu özelliği kaldıran platform, şimdi özelliği tekrar sunmaya hazırlanıyor.

Kullanıcılar tek seferlik görüntüleri artık bilgisayar üzerinden de gönderebilecek.

Daha önce bir kez görüntülenen bir medya içeriği alındığı zaman masaüstü ya da web versiyonunu kullanıyorsanız içeriği görüntüleyemiyordunuz. Mesajı görmek için mobil uygulamaya geçiş yapmanız gerekiyordu.

Şimdi ise WhatsApp Web(Windows) için özellik sunulmaya başlandı. Burada kullanıcılar web versiyondan giriş yaptığında bir kez görüntülenen bir medya içeriği göndermek istiyorsa metin yazılan kısmın yanındaki '1' simgesine tıklaması gerekiyor. Buradan gönderilen içerikler tek bir kez görüntülenebilir olacak.