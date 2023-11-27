WhatsApp’ın web ve masaüstü sürümü için özellik geri dönüyor
WhatsApp için web ve masaüstü sürümlerinden geçen yıl kaldırılan tek seferlik medya gönderimi artık geri dönüyor.
WhatsApp uzun bir süre önce 'tek seferlik görüntülenebilen' medya içerikleri özelliğini yayına almıştı. Ancak geçen yıl web ve masaüstü sürümlerinden bu özelliği kaldıran platform, şimdi özelliği tekrar sunmaya hazırlanıyor.
Kullanıcılar tek seferlik görüntüleri artık bilgisayar üzerinden de gönderebilecek.
Daha önce bir kez görüntülenen bir medya içeriği alındığı zaman masaüstü ya da web versiyonunu kullanıyorsanız içeriği görüntüleyemiyordunuz. Mesajı görmek için mobil uygulamaya geçiş yapmanız gerekiyordu.
Şimdi ise WhatsApp Web(Windows) için özellik sunulmaya başlandı. Burada kullanıcılar web versiyondan giriş yaptığında bir kez görüntülenen bir medya içeriği göndermek istiyorsa metin yazılan kısmın yanındaki '1' simgesine tıklaması gerekiyor. Buradan gönderilen içerikler tek bir kez görüntülenebilir olacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Doğalgaz faturasından tasarruf etmenin en iyi yolu ne?
- Hafızayı uçuşa geçiren baharat... 1 kaşık bile yeterli
- Valilik açıkladı: Bu araçların trafiğe çıkışı yasaklandı
- Erdoğan mı Netanyahu mu?
- Otobüs kara saplandı... Yolcular mahsur kaldı
- Seçil Erzan’ın yeni ifadesi ortaya çıktı
- İngiltere gözden çıkardı, Türkiye'ye gelebilir...
- Ünlü şarkıcı, Zafer Partisi'ne katıldı
- İYİ Parti’den ‘Fatih Akşener’ açıklaması!
- 5 kişiyi öldüren katilin ifadesi ortaya çıktı!