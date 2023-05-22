WhatsApp’a mesaj düzenleme özelliği geldi
Meta, WhatsApp‘a gelen yeni özelliği duyurdu. Buna göre kullanıcılar gönderdikleri mesajları 15 dakika içinde düzenleyebilecek.
Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın sahibi Meta, WhatsApp’a kullanıcılarının basit bir yazım yanlışını düzeltmek ve bir mesaja ekstra bağlam eklemek gibi sohbetleri üzerinde daha fazla kontrol sağlayabileceği yeni bir özelliğin getirildiğini duyurdu.
Kullanıcıların, gönderdikleri bir mesaja uzun basarak ‘düzenle’ seçeneği ile 15 dakika içinde değişiklik yapabileceğine işaret edilen açıklamada, düzenlenen mesajların ‘düzenlendi’ ifadesi ile işaretleneceği ancak mesajlaşılan kişilerin düzenleme geçmişini göremeyeceği aktarıldı.
Açıklamada, mesajlar ve yapılan düzenlemelerin uçtan uca şifrelemeyle korunacağı, özelliğin dünya genelinde kullanıma sunulduğu, gelecek haftalarda da herkesin kullanımında olacağı kaydedildi.
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