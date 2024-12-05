WhatsApp paylaşım çubuğu ne işe yarıyor? İşte öne çıkan özellikler

Yayınlanma: 05.12.2024 - 16:44

Güncelleme: 05.12.2024 - 16:44

Yeni paylaşım çubuğu, WhatsApp uygulamasının alt kısmında yer alıyor ve kullanıcıların içeriklerini Instagram, Facebook, X (eski adıyla Twitter) ve Snapchat gibi popüler platformlara doğrudan aktarmasına olanak tanıyor. Artık kullanıcılar, içeriklerini bir platformdan indirip diğerine yüklemek zorunda kalmayacak.

Kanal Güncellemeleri İçin Kolay Paylaşım: WhatsApp kanallarında bir içerik paylaşılmak istendiğinde, uygulama otomatik olarak benzersiz bir bağlantı oluşturuyor. Bu bağlantı, diğer sosyal medya platformlarında da kolayca paylaşılabiliyor.

Daha Fazla Uygulama Desteği: Paylaşım çubuğu, belirli platformlar haricinde farklı uygulamalara erişim sağlamak için “Daha Fazla” seçeneği sunuyor.

DIĞER YENİLİKLER VE ÖZELLİKLER

WhatsApp, paylaşım çubuğunun yanı sıra kullanıcıların deneyimini iyileştirecek yeni özellikler üzerinde de çalışıyor:

QR Kod ile Kanal Paylaşımı: Kullanıcılar, QR kod aracılığıyla kanallarını paylaşabilecek. Bu özellik, hem Android hem de iOS cihazlar için test ediliyor.

Sesli Mesajları Yazıya Çevirme: Sesli mesajların metne dönüştürülmesini sağlayan özellik geliştirme aşamasında.

Eski iOS Desteğinin Sona Ermesi: Mayıs 2025 itibarıyla WhatsApp, yalnızca iOS 15.1 ve üzeri sürümleri destekleyecek. Daha eski cihazlar güncelleme alamayacak.

ANDROİD VE İOS KULLANICILARI İÇİN DURUM

Android kullanıcıları, bu yeniliklere daha erken erişme şansı yakalayacak. iOS kullanıcıları için ise paylaşım çubuğu ve diğer özelliklerin çıkış tarihi henüz açıklanmadı.

WhatsApp’ın yeni paylaşım çubuğu, kullanıcıların içerik paylaşımını hızlandırarak sosyal medya entegrasyonunu güçlendiriyor. Özelliklerin tam sürümde yayınlanmasıyla birlikte, uygulama deneyimi daha da pratik hale gelecek.