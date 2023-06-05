WhatsApp'ın mesaj düzenleme özelliği Türkiye'ye geliyor
WhatsApp'ın ses getiren 'mesaj düzenleme' özelliği Türkiye'ye de geliyor.
WhatsApp'ın yeni özellikleri bütün dünyadaki kullanıcılara aynı anda sunulmuyor. Bir süre önce beta testleri başlayan ve bazı kullanıcılara sunulan 'mesaj düzenleme' özgürlüğü Türkiye'ye de geliyor.
TÜRKİYE'DEKİ BAZI KULLANICILARA ÖZELLİK GELDİ
Bu özellik kapsamında gönderilen bir mesajı 15 dakika içinde düzenleme imkanına kavuşuyorsunuz. İstenmeyen ya da yanlışlıkla yazılan mesajların önüne geçmek için geliştirilen özellik, silip yeniden gönderme ya da yeniden mesaj yazma süreçlerini ortadan kaldırmak için sunuldu.
Söz konusu faydalı özellik Türkiye'deki kullanıcılar için aktif edilmeye başlandı. Özelliğin yavaş yavaş tüm WhatsApp kullanıcılarına ulaşması bekleniyor.
WhatsApp mesaj düzenleme WhatsApp mesaj düzenleme özelliği WhatsApp mesaj düzenleme özelliği test ediliyor WhatsApp mesaj düzenleme özelliği Türkiye
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP’ye operasyon mu geliyor?
- Özgür Demirtaş'dan 'Mehmet Şimşek' paylaşımı
- 3 kritik koltuk boş kaldı!
- Sinan Oğan'dan dikkat çeken 'Mehmet Şimşek' paylaşımı
- 'Amerika ile Erdoğan anlaştı...'
- Eski İçişleri Bakanı yaşamını yitirdi
- Emine Erdoğan'ın korumasını sinirlendiren anlar
- Enflasyonda 'sıfırlanma ayarı'
- Demet Akalın'dan yeni bakana dikkat çeken yorum
- Yeni anayasa açıklamalarına CHP'den ilk yanıt