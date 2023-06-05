WhatsApp'ın mesaj düzenleme özelliği Türkiye'ye geliyor

Yayınlanma: 05.06.2023 - 11:32

Güncelleme: 05.06.2023 - 11:32

WhatsApp'ın yeni özellikleri bütün dünyadaki kullanıcılara aynı anda sunulmuyor. Bir süre önce beta testleri başlayan ve bazı kullanıcılara sunulan 'mesaj düzenleme' özgürlüğü Türkiye'ye de geliyor.

TÜRKİYE'DEKİ BAZI KULLANICILARA ÖZELLİK GELDİ

Bu özellik kapsamında gönderilen bir mesajı 15 dakika içinde düzenleme imkanına kavuşuyorsunuz. İstenmeyen ya da yanlışlıkla yazılan mesajların önüne geçmek için geliştirilen özellik, silip yeniden gönderme ya da yeniden mesaj yazma süreçlerini ortadan kaldırmak için sunuldu.

Söz konusu faydalı özellik Türkiye'deki kullanıcılar için aktif edilmeye başlandı. Özelliğin yavaş yavaş tüm WhatsApp kullanıcılarına ulaşması bekleniyor.