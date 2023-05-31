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WhatsApp'ın sesli durum özelliği herkesin kullanımına açıldı

WhatsApp'ın sesli durum özelliğini bütün kullanıcılara açıldığı duyuruldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.05.2023 - 18:33
WhatsApp'ın sesli durum özelliği herkesin kullanımına açıldı
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WhatsApp kullanıcıları için yeni özellikleri kullanıma açmaya devam ediyor. En son ortaya çıktığı kadarıyla sesli durum özelliği bütün kullanıcılara sunulmaya başlandı. Bu sayede kullanıcılar WhatsApp durumuna 30 saniyeye kadar sesli mesaj kaydedebiliyorlar.

HERKESİN KULLANIMINA AÇILDI

Daha önce bu yılın şubat ayında ortaya çıkan ve sonrasında test süreci başlayan özellik hem iOS hem de Android kullanıcıları için sunuluyor. 

Milyonlarca aktif WhatsApp kullanıcısı sesli mesajlarını kaydedip durum olarak paylaşabiliyor.

Nasıl sesli durum paylaşımı yapacaksınız?

WhatsApp'a girin ve normalde durum atmak için kullandığınız kısma tıklayan.

Sonrasında metinli durum atılacak kısımda 'ses kaydetme düğmesine' tıklayın ve 30 saniyeyi aşmayacak şekilde sesli durumunuzu oluşturun.


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