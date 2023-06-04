WhatsApp'ta 'sohbetleri kitlemek' mümkün olacak

WhatsApp güvenlik tarafında eksiklerini kapatmak için yeni özellikler sunmaya devam ediyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.06.2023 - 10:08
WhatsApp'ta 'sohbetleri kitlemek' mümkün olacak
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WhatsApp güvenlik tarafında çok büyük açıklara sahne oluyor. Özellikle dolandırıcıların uğrak noktası olan ve pek çok kişiyi de WhatsApp yoluyla dolandırmak isteyen kişiler farklı yöntemlere başvuruyor. 

DAHA FAZLA GÜVENLİK SUNMAYI HEDEFLİYOR

Popüler mesajlaşma platformu da bu noktada daha fazla güvenlik önlemi almaya çalışıyor. Yeni güvenlik özellikleri ise uygulamayı kullanıcılar için daha güvenli bir hale getirecek. 

Söz konusu özelliklerin en dikkat çekeni ise seçilen sohbetleri kilitlemeye olanak sağlayan özellik. Bir süredir geleceği konuşulan özellik resmi olarak sunuldu.

İşte duyurulan diğer yenilikler;

  • Varsayılan olarak gizlilik: Hiç kimse telefon numaranızı bulamaz veya özel mesajlarınızı okuyamaz.
  • Otomatik spam tespiti: WhatsApp, spam ve dolandırıcılık hesaplarının çoğunu size ulaşmadan veya kimse bildirmeden önce algılar ve kaldırır.
  • Gelişmiş güvenlik uyarıları: WhatsApp, hesabı devralmak için herhangi bir şüpheli veya yetkisiz girişimde bulunulursa kullanıcı kimliğini doğrulamanızı ister.
  • İki adımlı doğrulama: Birinin hesabınızı çalmasını önlemek ve kimseyle paylaşmamak için gizli bir PIN.
  • Grubu güvende tutun: Sizi gruplara kimlerin ekleyebileceğini ve gruplarınıza kimlerin katılabileceğini kontrol edin ve gerektiğinde üyeleri veya mesajları kaldırın.
  • Sorunlu davranışları bildirebilirsiniz.
  • Dolandırıcılığı tespit etmeyi öğrenebilirsiniz.
  • Hesabınızı kurtarabilirsiniz.

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