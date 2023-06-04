WhatsApp'ta 'sohbetleri kitlemek' mümkün olacak

Yayınlanma: 04.06.2023 - 10:08

Güncelleme: 04.06.2023 - 10:08

WhatsApp güvenlik tarafında çok büyük açıklara sahne oluyor. Özellikle dolandırıcıların uğrak noktası olan ve pek çok kişiyi de WhatsApp yoluyla dolandırmak isteyen kişiler farklı yöntemlere başvuruyor.

DAHA FAZLA GÜVENLİK SUNMAYI HEDEFLİYOR

Popüler mesajlaşma platformu da bu noktada daha fazla güvenlik önlemi almaya çalışıyor. Yeni güvenlik özellikleri ise uygulamayı kullanıcılar için daha güvenli bir hale getirecek.

Söz konusu özelliklerin en dikkat çekeni ise seçilen sohbetleri kilitlemeye olanak sağlayan özellik. Bir süredir geleceği konuşulan özellik resmi olarak sunuldu.

İşte duyurulan diğer yenilikler;