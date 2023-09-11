WhatsApp'ın yeni grup sohbetleri odaklı özelliği

WhatsApp'ın test aşamasında olan bir başka özelliği de grup sohbetlerinin filtrelenmesi oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.09.2023 - 09:46
WhatsApp'ın yeni grup sohbetleri odaklı özelliği
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WhatsApp test aşamasında yeni bir özellikle karşımıza çıktı. Grup sohbetleri için gelmesi beklenen 'filtreleme özelliğİ' yeni beta sürümünde bulundu.

Popüler uygulamanın tasarımının değişeceği ve çoklu cihaz desteğinin de yakında geleceğini öğrenmiştik. Şimdi ise sohbetleri filtrelemeyi sağlayacak özellik ufukta göründü.

WHATSAPP İÇİN YENİ ÖZELLİK

Yeni filtreleme özelliği sayesinde gruplar ve bireysel sohbetler birbirinden ayrılmış olacak. Fazla sayıda grupta olan kişilerin oldukça işine yarayacak özellik için ekran görüntüsü de paylaşıldı. 


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