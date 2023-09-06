WhatsApp'ın arayüzü mü değişiyor? WhatsApp'ın yeni arayüzü ne oldu?

Yayınlanma: 06.09.2023 - 11:12

Güncelleme: 06.09.2023 - 13:53

WhatsApp, kullanıcılarına daha temiz ve uyumlu bir deneyim sunmak için yeni bir güncelleme üzerinde çalışıyor. Bu güncelleme, uygulamanın temel işlevselliğini koruyarak kullanıcı arayüzünü yenilemeyi amaçlıyor.

Wabetainfo'da yer alan bilgilere göre Yapılan değişiklikler arasında, üstteki koyu yeşil kısmın beyaz bir arka planla değiştirilmesi ve uygulama yazı tipinin yeşilin daha parlak bir tonunu alması bulunuyor. Bu değişiklikler, WhatsApp'ın daha temiz ve modern bir görünüm kazanmasını sağlıyor.

BİRDEN FAZLA SEKME KULLANILABİLECEK

Ayrıca, güncelleme ile birlikte kullanıcılar artık birden fazla sekme kullanma olanağına sahip olacaklar. Tüm mesajları gösteren bir sekme, okunmamış mesajları gösteren bir sekme ve kişisel ile iş mesajlarını ayıran bir sekme gibi farklı sekmeler kullanıcıların deneyimini daha iyi hale getirecek.

WhatsApp'ın bu kullanıcı arayüzü güncellemesi şu anda beta sürümünde test ediliyor ve henüz tüm kullanıcılara sunulmadı. Güncellemenin ne zaman yayınlanacağına dair kesin bir tarih belirsizliğini koruyor.