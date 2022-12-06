WhatsApp'ın yeni özelliği sessiz sedasız yayınlandı

06 Aralık 2022 Salı, 15:14

WhatsApp'ın bir süredir üzerinde çalıştığı özellik sessiz sedasız kullanıcılara sunuldu. Grup mesajlarındaki profil fotoğraflarının görünürlüğüne yönelik olan bu gelişme sayesinde artık gruplardaki kişiler mesaj attığında mesaj atan kişinin 'fotoğrafı' görünecek.

KAFA KARIŞIKLIĞINI GİDEREN ÖZELLİK

WhatsApp gruplarında yaşanan kafa karışıklığını gidermek için sunulan özellik, onlarca kişinin yer aldığı gruplarda mesaj atan yabancı kişilerin ya da kayıtlı olmayan kişilerin profillerine tıklamaya gerek kalmadan mesaj geldiğinde o kişinin fotoğrafını görmeyi sağlıyor.

Özellik daha önce uygulamanın iOS betasında fark edilmişti. Test edildiği düşünülen özellik, bazı kullanıcılara sunulmaya başlandı. Uygulamanın son sürümünü yükleyen bazı kullanıcılar grup mesajlarındaki farklılığı gözlemledi.