WhatsApp'ın yeni özelliği sessiz sedasız yayınlandı
WhatsApp'ın her gün yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıkıyor. Bunlardan biri de grup sohbetlerindeki profil fotoğrafının görünürlüğü oluyor.
WhatsApp'ın bir süredir üzerinde çalıştığı özellik sessiz sedasız kullanıcılara sunuldu. Grup mesajlarındaki profil fotoğraflarının görünürlüğüne yönelik olan bu gelişme sayesinde artık gruplardaki kişiler mesaj attığında mesaj atan kişinin 'fotoğrafı' görünecek.
KAFA KARIŞIKLIĞINI GİDEREN ÖZELLİK
WhatsApp gruplarında yaşanan kafa karışıklığını gidermek için sunulan özellik, onlarca kişinin yer aldığı gruplarda mesaj atan yabancı kişilerin ya da kayıtlı olmayan kişilerin profillerine tıklamaya gerek kalmadan mesaj geldiğinde o kişinin fotoğrafını görmeyi sağlıyor.
Özellik daha önce uygulamanın iOS betasında fark edilmişti. Test edildiği düşünülen özellik, bazı kullanıcılara sunulmaya başlandı. Uygulamanın son sürümünü yükleyen bazı kullanıcılar grup mesajlarındaki farklılığı gözlemledi.
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