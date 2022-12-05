WhatsApp yeni özelliği ile görüntülü konuşmaları pratik yapıyor

05 Aralık 2022 Pazartesi, 10:38

Popüler mesajlaşma ve görüntülü/sesli konuşma uygulaması resim içinde resim moduyla görüntülü konuşmalardaki sorunu ortadan kaldıracak. Bu sayede kullanıcılar görüşme dışında başka uygulamalara girdiği zaman görüntü bulanıklaşmayacak.

WHATSAPP GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMALARA BASİT VE PRATİK BİR ÇÖZÜM GETİRİYOR

Kullanıcılar normalde WhatsApp üzerinden bir görüntülü konuşmadaysalar, başka uygulamaya geçtiklerinde görüşmedeki görüntüleri bulanıklaşıyordu. İşte WhatsApp bunun önüne geçmek adına, resim içinde resim modunu devreye alacak.

Söz konusu özellik uygulamanın iOS betasında WABetaInfo tarafından keşfedildi. 22.24.0.79 güncellemesiyle test aşamasında olduğu keşfedilen özelliğin iOS 15 ve üstü iPhone cihazlarla uyumlu olması bekleniyor.

Yakın zaman önce ortaya çıktığı kadarıyla WhatsApp 21 yeni emoji sunacak. Emojiler de şu anda test aşamasında olsa da kullanıcılara yakında sunulacak.