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WhatsApp'ta çıkartma nasıl yapılır?

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta çıkartmalar trend olmuş durumda. Eğer sizde kendi çıkartmanızı yapmak istiyorsanız bazı adımları gerçekleştirmeniz gerekiyor. Peki WhatsApp'ta çıkartma nasıl yapılır?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.10.2023 - 14:42
WhatsApp'ta çıkartma nasıl yapılır?
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WhatsApp, popüler bir anlık mesajlaşma uygulaması ve sürekli güncellemeler eklemeye devam ediyor. Son zamanlarda en popüler olan özelliklerden biri olan Çıkartmalar özelliği oldukça çok dikkat çekiyor. WhatsApp bu özellik ile birlikte kullanıcıların kendi çıkartmalarını yapmaya da imkan sağlıyor. Peki WhatsApp'ta çıkartma nasıl yapılır?

WHATSAPP'TA ÇIKARTMA NASIL YAPILIR?

Maalesef, WhatsApp'ın resmi bir çıkartma yapma uygulaması yok, bu nedenle üçüncü taraf bir uygulama kullanmanız gerekecek. Sticker Maker veya başka bir seçenek kullanabilirsiniz.

Adım 1: Telefonunuzda Sticker Maker uygulamasını açın.

Adım 2: Uygulama açıldıktan sonra "Çıkartma Oluştur" seçeneğine dokunun.

Adım 3: Uygulama size resim veya emoji seçme, hatta çizme seçenekleri sunar. Resim çizmek istiyorsanız, uygulamanın içindeki özellikleri kullanabilir veya işleri başka bir çizim uygulamasında halledip buraya aktarabilirsiniz.

Adım 4: "Görüntü Ekle" seçeneğine dokunun ve kullanmak istediğiniz görüntüyü seçin.

Adım 5: Düzenlemelerinizi yapın ve ardından çıkartmayı kaydedin. Uygulama size çıkartmayı kaydetmek veya daha fazlasını yapmak isteyip istemediğinizi soracaktır.

Alternatif olarak, kendi çıkartmalarınızı çizmek isterseniz, sevdiğiniz bir çizim uygulamasını kullanarak kendi tasarımlarınızı çizebilir ve bu çıkartma yapma uygulamasına aktarabilirsiniz.


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