WhatsApp'ta telefon numarası paylaşmadan mesajlaşma dönemi
WhatsApp'a yeni getirilen özellik ile, numarasını paylaşmak istemeyen kişiler, kullanıcı adlarıyla WhatsApp'tan mesajlaşmaya devam edebilecek.
Mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp bir dizi yeni özellik geliştiriyor. Bu özellikle numarasını paylaşmak istemeyen kişiler, kullanıcı adlarıyla WhatsApp'tan mesajlaşmaya devam edebilecek.
Kullanıcı adı özelliği, Android için 2.23.11.15 beta sürümünde tespit edildi ve WhatsApp kullanıcılarının hesaplarına eklenmiş benzersiz bir kullanıcı adı seçmelerini sağlıyor.
Android uygulamasının 2.23.11.19 sürümünü kullanan bazı beta test kullanıcıları da yeni bir ekran paylaşma özelliğini fark etti. Kullanıcılar, ekran paylaşma düğmesine bastıktan sonra onaylayıp, ekranlarının içeriğini görüntülü aramalarda paylaşmaya başlayabiliyorlar.
WABetaInfo, durum arşivi özelliğinin şu an sadece işletmelerle sınırlı göründüğünü belirtiyor.
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