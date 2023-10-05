İşyerindeki WhatsApp grubundan çıkarıldı: Milyoner oldu

Yayınlanma: 05.10.2023 - 17:37

Güncelleme: 05.10.2023 - 17:37

İngiltere'de bulunan Hounslow belediyesine ait tesis yönetim firması Coalo'da çalışan 60 yaşındaki Mark Brosnan, sırtındaki rahatsızlık nedeniyle hastalık iznindeyken iş Whatsapp sohbetinin dışında bırakılmasının ardından 4 milyon 344 bin 898 TL tazminat kazandı.

Ağustos 2021'deki bir toplantıda işçi, hastalık nedeniyle iş Whatsapp grubundan çıkarıldığını öğrendi. Bu durumun ardından Brosnan, işverenlerinin işe dönüşüne yardımcı olmadığını iddia ederek ve tazminat talep etti.

İş mahkemesi, Brosnan'ın sohbete dahil edilmemesinin haksız olduğuna karar verdi. Yargıç Sarah George, çalışanları başkalarıyla paylaşılan mesajların dışında bırakmanın "mantıksız bir eylem" teşkil edebileceğini belirtti.

Mahkeme, Brosnan'ın Haziran 2019'da belinden sakatlandığını ve Şubat 2020'de 15 gün hastalık izni aldığını duyurdu. Daha sonra iş sağlığı değerlendirme görevlisi tarafından işe dönebileceği belirlendi. Ancak Brosnan, işe döndüğünde tavsiyelere uyulmadığını ve kendisine eğitimini almadığı görevlerin verildiğini iddia etti.