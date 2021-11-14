WhatsApp'tan yeni gizlilik özellikleri

14 Kasım 2021 Pazar, 17:06

Yeni bir genel beta sürümüyle birlikte WhatsApp’a, kullanıcıların profil fotoğraflarını, uygulamaya en son ne zaman girdiklerini ve hakkında kısmını kimlerin görebileceklerini seçebilmelerini sağlayacak için yeni özellikler geliyor.

Webtekno'nun haberine göreAR, WhatsApp'ın 2.21.230.15 sürümü, belirli beta test kullanıcıları için yeni "Harici Kişilerim" özelliğini getiriyor. Bununla birlikte, "Herkes", "Kişilerim" veya "Kimse"nin bilgilerinizi görmemesine izin vermeye ek olarak, artık kullanıcılar profil fotoğraflarını, son görülmelerini veya hakkında bilgilerini görmesini istemedikleri kişileri seçebilecekler.

BİLGİLER GÖZÜKMEYECEK

Yayınlanan duyuruya göre; WhatsApp’ın güncel olmayan bir sürümünü kullanan veya bu özelliği henüz etkinleştirmemiş olan kişiler, onları hariç tutmanız halinde bilgilerinizi göremeyecek. Birisinin son görülmenizi görmesini engellediğinizde, siz de o kişinin son görülmesini göremezsiniz. Bu nedenle de gizlilik ayarlarınızdan son görülmeyi kimse olarak ayarladığınızda hariç tutulan kişilerin son görülmesini görmeniz mümkün olabilir; ancak bu sadece bir hatadan ibarettir.

Tüm değişiklikler bununla da sınırlı değil. WhatsApp beta'nın bu sürümüyle şirket aynı zamanda, çok cihazlı beta programını devre dışı bırakma seçeneğini kaldırıyor ki bu, şirket bu işlevi uygulamaya gelen en önemli özelliklerden biri yapmayı planladığı için kullanıcıların artık programdan çıkamayacağı anlamına geliyor.