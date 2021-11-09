Whatsapp, kripto para ile ödemeyi test ediyor

Dünya gazetesinin aktardığına göre, dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta ise Novi dijital cüzdan uygulamasına ait bazı kodların bulunduğu ortaya çıktı. Buna göre WhatsApp uygulamasındaki Novi cüzdanına banka hesabı eklenebilecek, kredi kartlarını bağlanabilecek, para çekme ve bakiye görüntüleme işlemleri yapılabilecek. Edinilen bilgilere göre, uygulamanın kullanılabilmesi için kimlik doğrulaması da gerekecek. Doğrulama işlemi, kimlik belgeleri ve video kaydı ile yapılacak.

