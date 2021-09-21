WhatsApp'tan yeni özellik: Başka hesapları şikayet edebileceksiniz!

21 Eylül 2021 Salı, 09:48

Whatsapp'ın iOS'a özel 2.21.190.12 beta sürümünde iOS kullanıcıları bir başka WhatsApp kullanıcısını rapor edebiliyor.

Spam ve rahatsız edici mesajlar akarşı WhatsApp'i daha iyi bir yer haline getirmeyi amaçlayan bu uygulama şimdilik sadece iOS için hazırlanan betada mevcut.

BİLDİRMEK GEREKECEK

Buna göre spam mesajı alan kişi, o kullanıcı rapor edebilecek ya da engelleyebilecek.

Bunun için o kullanıcıdan gelen son 5 mesaj arasından spam olanları WhatsApp'e bildirmek gerekecek.

Eğer başarılı olursa bu özelliğin normal sürüme gelmesi ardından da Android'e de eklenmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Global