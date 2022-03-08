WhatsApp'tan yeni özellik: Beta sürümü yayımlandı

08 Mart 2022 Salı, 11:28

WhatsApp, resim, fotoğraf ve videolara çizim yapmayı sağlayacak bir özelliği geliştiriyor.

Haber Global'de yer alan habere göre, WhatsApp, Google Play Beta Programı aracılığıyla yeni bir güncelleme yayınlayarak sürümü 2.22.7.1'e yükseltti. Bu güncelleme ile yeni özellikler de göründü.

Mesajlaşma servisi WhatsApp, kullanıcıların bir kalem yardımıyla resimlere ve videolara çizim yapmasını sağlayacak bir işlevi düzenliyor. Mevcut kaleme ek olarak WhatsApp, iki yeni kalemi daha bu işleve entegre edecek.

GÖRÜNTÜ BULANIKLAŞTIRMA GELİYOR

WhatsApp’ın test ettiği bir diğer özellik ise görüntü bulanıklaştırma. Daha önce bu işlevin iOS’a geleceği ortaya çıkmıştı ve artık Android için de çalışmalar var.

Bunun yanı sıra bir diğer test aşamasındaki özellik ise WhatsApp masaüstü sürümünde. Buna göre, artık sohbet balonları daha koyu yeşil olacak ve karanlık mod gelecek.

WhatsApp, yeni çizim araçlarını gelecekteki bir güncellemede yayınlamayı planlıyor. Bu özellik geliştirilme aşamasında olduğu için beta test kullanıcıları tarafından kullanılamıyor.