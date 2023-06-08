Whatsapp'tan yeni özellik: 'Kanallar'

Yayınlanma: 08.06.2023 - 15:43

Güncelleme: 08.06.2023 - 15:43

WhatsApp, gizliliği ön planda tuttuğu yeni özelliğini duyurdu. Kullanıcılar, 'Kanallar' özelliği sayesinde durum sekmesini de kapsayacak olan “Güncellemeler” adlı ayrı bir sekmede takip ettikleri kanalların paylaştığı içeriklere erişebilecek.

Konu hakkında açıklama yapan şirket, “WhatsApp’ın Kanallar özelliğinde metin, fotoğraf, video, sticker ve anket gibi standart mesaj bölümünde yer alan tüm teknolojiler kullanılabilecek. Sadece kanal yetkililerinin mesaj yazabileceği özellik, yakında kullanıcılarımıza sunulacak” ifadelerine yer verdi.

Shift Delete'in haberine göre gizliliğin ön planda olacağını belirten şirket, 'Kanallar' özelliğinde kullanıcıların kişisel bilgilerinin kimseyle paylaşılmayacağının altını çizdi. Kanal yöneticilerinin de kişisel bilgileri göremeyeceğini ifade eden firma, kanalların geçmişini yalnızca 30 gün boyunca sunucularında saklayacaklarını belirtti.

WhatsApp, yeni özelliğini ilk olarak Kolombiya ve Singapur’da kullanıma sunacak. Önümüzdeki aylarda bu özelliğin daha fazla ülkede kullanıma sunulması bekleniyor.