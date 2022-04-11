Whatsapp'tan yeni özellik! Tahmini gönderim süresi görülecek
WhatsApp'ın, gönderilen bir dosyanın tahmini olarak ne kadar sürede gönderileceğini kullanıcıya haber verecek özelliği geldi.
Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, daha önce 100 MB olan maksimum dosya paylaşım sınırını kullanıcıların isteği doğrultusunda 2 GB’a yükseltmişti.
WhatsApp’ın iOS, Android ve bilgisayar sürümlerinde bir fotoğraf, video ve benzeri bir dosya, 'belge' formatında gönderilebiliyor. Ancak dosyanın karşı tarafa iletileceği süre uygulamada gösterilmiyor ve kullanıcıya sadece bir ilerleme çubuğuyla bilgi veriliyor. WABetaInfo’ya göre bu durum yakında değişecek.
WHATSAPP DOSYA PAYLAŞIRKEN İLERLEME YÜZDESİNİ GÖSTERECEK
Shift Delete'in haberine göre, WhatsApp’a gelecek özellikleri önceden bildiren WABetaInfo, mesajlaşma uygulamasıyla bir dosya paylaşırken tahmini varış süresi gösterileceğini söyledi. Bu özellik sayesinde gönderen kişi, dosyanın kaç saniye / dakika içinde karşı tarafa iletileceğini görebilecek. Bu süre internet bağlantısının kalitesine göre değişecek.
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