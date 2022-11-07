Wi-Fi ile duvarın içini görmeye neden olan güvenlik açığı

07 Kasım 2022 Pazartesi, 23:57

Wi-Peep lakabı takılan cihaz, bir binanın yanından uçup bina sakinlerinin WiFi ağını kullanarak binanın içindeki WiFi’li cihazların konumunu saniyeler içinde belirleyebiliyor.

Wi-Peep, araştırmacıların kibar WiFi şeklinde adlandırdığı bir gözetleme deliğinden faydalanıyor. Bir ağ şifre korumalı olsa dahi, akıllı cihazlar menzil içindeki herhangi bir cihazdan gelen iletişim girişimlerine otomatikman cevap veriyor. Wi-Peep, uçtuğu sırada bir cihaza birkaç tane mesaj göndererek her bir mesajın yanıt süresini ölçüyor. Bu sayede cihazın bir metre içerisindeki konumunu belirliyor.

CİHAZ HIZLA VE UZAKTAN KULLANILABİLİR

Populer Science Türkçe'de yer alan içeriğe göre Waterloo’da çalışan yardımcı bilgisayar bilimleri profesörü Dr. Ali Abedi, keşfin önemini şu sözlerle açıklıyor: “Wi-Peep cihazları görünür tayftaki ışıklara ve duvarlar da camlara benziyor. Bir kişi benzer bir teknolojiyi kullanarak, bir bankanın içerisindeki güvenlik görevlilerinin hareketini onların telefonları ya da akıllı saatlerinin konumuna göre takip edebilir.

Benzer şekilde bir hırsız, aralarında güvenlik kameralarının, dizüstü bilgisayarların ve akıllı telefonların da bulunduğu ev içerisindeki akıllı cihazların konum ya da tipini belirleyip eve girmek için iyi bir aday bulabilir. Ek olarak cihazın dron yardımıyla işletilmesi, kullanıcının tespit edilme şansını azaltarak cihazın hızla ve uzaktan kullanılabileceği anlamına geliyor.”

Bilim insanları WiFi’nin güvenlik açıklarını geçmişte büyük, pahalı cihazlar yardımıyla araştırmış olsa da, Wi-Peep erişilebilirliği ve taşıma kolaylığı sebebiyle dikkat çekiyor. Abedi’nin araştırma takımı, cihazı bir mağazadan satın aldıkları dron ve kolayca satın alınabilen 20 dolarlık bir donanım kullanarak yapmış.

Araştırmanın özetlendiği makale, 28’nci Uluslararası Mobil Bilişim ve Ağ Konferasında sunuldu.