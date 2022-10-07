Güvenlik açığının en yüksek olduğu tarayıcılar belli oldu!
Dünyanın en popüler tarayıcısı olan Google Chrome yeni yayımlanan bir rapora göre güvenlik açığının en çok olduğu tarayıcı.
Tarayıcılar sayesinde aramalarımızı ya da araştırmalarımızı yapıyoruz. Haliyle internet aleminde internet tarayıcılarının büyük bir önemi var. Tarayıcı tarafının en güvenilir olmayan ve güvenlik açıklarıyla dolu olanları belli oldu. Listede Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari ve Opera gibi popüler tarayıcılar yer alıyor.
GÜVENLİK AÇIĞININ EN FAZLA OLDUĞU TARAYICI CHROME
Google Chrome özelinde sadece 2022 yılında toplamda 303 farklı güvenlik açığı kapatıldı. Bu ise platformun oldukça savunmasız halde olduğunu gösteriyor. En tehlikeli ikinci tarayıcı ise Mozilla Firefox oldu.
Bu yılın başından beri 117 güvenlik açığının kapatıldığı tarayıcıyı, 103 güvenlik açığı ile Microsoft Edge takip ediyor. Listenin sonunda ise Safari ve Opera var. Safari için 26 güvenlik açığı kapatılırken, Opera'da 2022 yılının sonuna kadar hiç güvenlik açığı olmamış.
Tüm zamanlara bakıldığında ise durum çok daha vahim zira Chrome 3 bin 159 güvenlik açığı, Mozilla Firefox 2 bin 361 güvenlik açığı, Safari bin 139, Microsoft Edge 806 ve Opera 344 güvenlik açığı kapatılmış.
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