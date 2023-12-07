Wikipedia 2023 özeti: En çok ziyaret edilen 25 sayfa

Yayınlanma: 07.12.2023 - 11:20

Güncelleme: 07.12.2023 - 11:24

Wikipedia, her yıl olduğu gibi 2023 yılı için de verilerini açıkladı. Buna göre en çok ziyaret edilen sayfalar bütün yılın gündem konusu olan yapay zeka ve ChatGPT'den etkilenmiş görünüyor.

YAPAY ZEKA VE CHATGPT WIKIPEDIA'YI DA ETKİSİ ALTINA ALMIŞ

Wikipedia şu anda dünyanın en çok dilini destekleyen internet sayfalarından biri. Tüm Wikipedia'ların şu an 314 dil sürümü, 304 etkin dil sürümü bulunuyor. Her dilde birbirinden bağımsız olarak işleyen Wiki'nin İngilizce sürümü 2023 yılında 84 milyar sayfa görüntülenmesine ulaşmayı başardı.

Wikipedia'da 2023 yılında en çok görüntülenen 25 sayfa: