Wikipedia 2023 özeti: En çok ziyaret edilen 25 sayfa
Dijital kütüphane Wikipedia, 2023 verilerini paylaştı buna göre en çok ziyaret edilen 25 sayfa sıralanmış oldu.
Wikipedia, her yıl olduğu gibi 2023 yılı için de verilerini açıkladı. Buna göre en çok ziyaret edilen sayfalar bütün yılın gündem konusu olan yapay zeka ve ChatGPT'den etkilenmiş görünüyor.
YAPAY ZEKA VE CHATGPT WIKIPEDIA'YI DA ETKİSİ ALTINA ALMIŞ
Wikipedia şu anda dünyanın en çok dilini destekleyen internet sayfalarından biri. Tüm Wikipedia'ların şu an 314 dil sürümü, 304 etkin dil sürümü bulunuyor. Her dilde birbirinden bağımsız olarak işleyen Wiki'nin İngilizce sürümü 2023 yılında 84 milyar sayfa görüntülenmesine ulaşmayı başardı.
Wikipedia'da 2023 yılında en çok görüntülenen 25 sayfa:
- ChatGPT: 49,490,406
- Deaths in 2023 (2023 yılındaki ölümler): 42,666,860
- 2023 Cricket World Cup (2023 Kriket Dünya Kupası): 38,171,653
- Indian Premier League (Hindistan Premier Ligi): 32,012,810
- Oppenheimer (film): 28,348,248
- Cricket World Cup (Kriket Dünya Kupası): 25,961,417
- J. Robert Oppenheimer: 25,672,469
- Jawan (film): 21,791,126
- 2023 Indian Premier League (2023 Hindistan Premier Ligi): 20,694,974
- Pathaan (film): 19,932,509
- The Last of Us (TV series - Dizi): 19,791,789
- Taylor Swift: 19,418,385
- Barbie (film): 18,051,077
- Cristiano Ronaldo: 17,492,537
- Lionel Messi: 16,623,630
- Premier League (Premier Lig): 16,604,669
- Matthew Perry: 16,454,666
- United States (Birleşik Devletler): 16,240,461
- Elon Musk: 14,370,395
- Avatar: The Way of Water: 14,303,116
- India (Hindistan): 13,850,178
- Lisa Marie Presley: 13,764,007
- Guardians of the Galaxy Vol. 3: 13,392,917
- Russian invasion of Ukraine (Rusya'nın Ukrayna'yı İşgali): 12,798,866
- Andrew Tate: 12,728,616
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