Wikipedia 2023 özeti: En çok ziyaret edilen 25 sayfa

Dijital kütüphane Wikipedia, 2023 verilerini paylaştı buna göre en çok ziyaret edilen 25 sayfa sıralanmış oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.12.2023 - 11:20
Wikipedia 2023 özeti: En çok ziyaret edilen 25 sayfa
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Wikipedia, her yıl olduğu gibi 2023 yılı için de verilerini açıkladı. Buna göre en çok ziyaret edilen sayfalar bütün yılın gündem konusu olan yapay zeka ve ChatGPT'den etkilenmiş görünüyor.

YAPAY ZEKA VE CHATGPT WIKIPEDIA'YI DA ETKİSİ ALTINA ALMIŞ

Wikipedia şu anda dünyanın en çok dilini destekleyen internet sayfalarından biri. Tüm Wikipedia'ların şu an 314 dil sürümü, 304 etkin dil sürümü bulunuyor. Her dilde birbirinden bağımsız olarak işleyen Wiki'nin İngilizce sürümü 2023 yılında 84 milyar sayfa görüntülenmesine ulaşmayı başardı.

Wikipedia'da 2023 yılında en çok görüntülenen 25 sayfa:

  1. ChatGPT: 49,490,406
  2. Deaths in 2023 (2023 yılındaki ölümler): 42,666,860
  3. 2023 Cricket World Cup (2023 Kriket Dünya Kupası): 38,171,653
  4. Indian Premier League (Hindistan Premier Ligi): 32,012,810
  5. Oppenheimer (film): 28,348,248
  6. Cricket World Cup (Kriket Dünya Kupası): 25,961,417
  7. J. Robert Oppenheimer: 25,672,469
  8. Jawan (film): 21,791,126
  9. 2023 Indian Premier League (2023 Hindistan Premier Ligi): 20,694,974
  10. Pathaan (film): 19,932,509
  11. The Last of Us (TV series - Dizi): 19,791,789
  12. Taylor Swift: 19,418,385
  13. Barbie (film): 18,051,077
  14. Cristiano Ronaldo: 17,492,537
  15. Lionel Messi: 16,623,630
  16. Premier League (Premier Lig): 16,604,669
  17. Matthew Perry: 16,454,666
  18. United States (Birleşik Devletler): 16,240,461
  19. Elon Musk: 14,370,395
  20. Avatar: The Way of Water: 14,303,116
  21. India (Hindistan): 13,850,178
  22. Lisa Marie Presley: 13,764,007
  23. Guardians of the Galaxy Vol. 3: 13,392,917
  24. Russian invasion of Ukraine (Rusya'nın Ukrayna'yı İşgali): 12,798,866
  25. Andrew Tate: 12,728,616

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