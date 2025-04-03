Wikipedia'dan yapay zeka açıklaması

Yayınlanma: 03.04.2025 - 20:43

Güncelleme: 03.04.2025 - 20:43

Araştırma yaparken pek çok kişinin başvurduğu kaynaklardan biri olan Wikipedia, yapay zeka botlarının da hedefinde. Öyle ki yapılan açıklamada Ocak 2024'ten beri trafik yüzde 50 oranında arttı.

YAPAY ZEKA BOTLARI WIKIPEDIA'YA HÜCUM ETTİ

Yapılan açıklamada, bunun sebebinin bilgiye susamış insanların artan talebi olmadığı yapay zeka modellerini eğitmek isteyen otomatik, veriye aç veri toplayıcılar olduğunun altı çizildi.

Bir blog yazısıyla yapılan açıklamada şu ifadeler yer alıyor:

''Altyapımız, yüksek ilgi gören etkinlikler sırasında insanlardan kaynaklanan ani trafik artışlarını karşılayacak şekilde oluşturuldu, ancak veri kazıyıcı botlar tarafından oluşturulan trafik miktarı benzeri görülmemiş düzeyde ve giderek artan riskler ve maliyetler ortaya koyuyor.''

Çatı şirket Wikimedia'nın yaptığı açıklamada en pahalı trafin üçte iksinin botlardan geldiği belirtildi.Yani tüketilen içerik türü açısından en kaynak yoğun olanı botlardan gelse de genel sayfa görüntülemelerinin yalnızca yüzde 35'i bu botlardan geliyor. Toplam veri tüketiminin ise yüzde 65'i botlardan geliyor.

Gerçek kullanıcılar genellikle popüler ve sık ziyaret edilen içerikleri tercih ediyor ancak yapay zeka botları, çok tercih edilmeyen ya da popüler olmayan sayfalara ulaştıkları aktarıldı. Bu durum da sistem kaynaklarının gereksiz yere tüketilmesi anlamına geliyor ve maliyetleri de artırıyor.

Ayrıca bu botlar yalnızca içerik toplamakla kalmıyor aynı zamanda topluluğa herhangi bir katkı sunmadan veriyi kullanıyorlar bu da sürdürülebilirlik açısından olumlu değil