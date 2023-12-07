Wikipedia 2023'te en çok görüntülenen 10 sayfayı açıkladı
İnsanların internette en çok neleri arattığını merak ediyor musunuz? İşte kullanıcıların bu yıl en çok araştırdığı ve sıkça ziyaret ettiği 10 Wikipedia sayfası...
Platformda en çok aranan terimlerden bazıları sizin için muhtemelen sürpriz olmayacak, ancak bazıları kesinlikle şaşırtacak.
İşte, 2023'te toplam 84 milyar kez görüntülenen Wikipedia'nın en çok aranan ilk on sayfası:
10) 19 milyon 932 bin 509 görüntülenme - Pathaan
2023 Hint yapımı aksiyon gerilim filmi, Hintli bir ajanın 'kıyamet saatine' karşı yarışmasını konu alıyor. Dünya çapında 128 milyon dolar gişe hasılatı elde eden filmin baş rolünde Shah Rukh Khan yer alıyor.
9) 20 milyon 694 bin 974 görüntülenme - 2023 Hindistan Premier Ligi
Hindistan Premier Ligi (IPL), her yıl Hindistan'da düzenlenen ve şehir merkezli on franchise takımının yarıştığı bir erkekler Twenty20 (T20) kriket ligi. 2023 Hindistan Premier Ligi, Hindistan'daki Twenty20 kriket ligi franchise'ı olan Hindistan Premier Ligi'nin 16. sezonuydu.
8) 21 milyon 791 bin 126 görüntülenme - Jawan
Jawan (Asker), bir tren kaçırma olayını anlatan 2023 yapımı bir başka Hint aksiyon gerilim filmi. Bu filmi Netflix'te izleyerek tüm bu ilginin nedenini öğrenebilirsiniz.
7) 25 milyon 672 bin 469 görüntülenme - J. Robert Oppenheimer
Amerikalı teorik fizikçi ve İkinci Dünya Savaşı sırasında Manhattan Projesi'nin Los Alamos Laboratuvarı direktörü (Oppenheimer filminin temel aldığı kişi).
6) 25 milyon 961 bin 417 görüntülenme - Kriket Dünya Kupası
Bu yıl Avustralya'nın kazandığı Her dört yılda bir düzenlenen uluslararası One Day International (ODI) kriket şampiyonası.
5) 28 milyon 348 bin 248 görüntülenme - Oppenheimer
Christopher Nolan'ın yönettiği ve Cillian Murphy'nin başrolünde oynadığı J. Robert Oppenheimer hakkındaki film.
4) 32 milyon 12 bin 810 görüntülenme - Hindistan Premier Ligi
Daha önce de belirtildiği gibi, görünen o ki Vikipedi'deki insanlar kriketi gerçekten seviyorlar.
Ve... ilk üçe gelecek olursak:
3) 38 milyon 171 bin 653 görüntülenme - 2023 Kriket Dünya Kupası
Dünya Atlası'na göre kriket dünyanın en popüler ikinci sporu. Vikipedi'nin ilk on listesi de bunu kanıtlar nitelikte; listenin üçüncü sırasında '2023 Kriket Dünya Kupası' yer alıyor. Genel olarak kriket, İngilizce Vikipedi'nin en çok aranan 25 sayfasının yüzde 16'sını oluşturuyor.
2) 42 milyon 666 bin 860 görüntülenme - 2023 yılındaki ölümler
Sayfa, yıl boyunca gerçekleşen kayda değer ölümlerin bir özeti niteliğinde ve tahmin edebileceğiniz gibi çok fazla ölüm var. Ücretsiz ansiklopedi, isimleri ölüm tarihleri altında ve alfabetik sırayla veriyor. Listede ayrıca ölen kişinin mesleği, ne ile tanındığı ve uyruğu da paylaşılıyor.
1) 49 milyon 490 bin 406 görüntülenme - ChatGPT
Sadece bir yıl önce kullanıma açılmasına rağmen ChatGPT, en çok araştırılanlar listesinde ilk sırada yer alıyor.
OpenAI tarafından üretilen ChatGPT, insanların bottan kendileri için bir şeyler yaratmasını ve/veya yapmasını isteyebilecekleri bir tür üretken yapay zeka. Piyasaya sürülmesinden kısa bir süre sonra dünyanın dört bir yanındaki haber kaynaklarının yaptığı "ChatGPT'den ... yapmasını istedik" makalelerinin artışını mutlaka görmüşsünüzdür.
Wikipedia'nın ilk 25'ine giren diğer aranan terimler arasında ise Barbie filmi, Lionel Messi, Matthew Perry ve Avatar: The Way of Water yer aldı.
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