Windows 10 21H2 işletim sisteminin desteği bitiyor
Microsoft tarafından 2021 senesinde yayınlanan, Windows 10 21H2 işletim sisteminin desteği kesiliyor. Windows 10'un bu sürümünü kullanan cihazlar artık güvenlik açıklarına karşı savunmasız olacak.
ABD'li teknoloji devi Microsoft son zamanlarda yeni işletim sistemi Windows 11'i geliştirmeye odaklandı. Windows 11'in henüz birçok eksikliği ve hata sorunu bulunmasına rağmen, Windows 10 için yolun sonuna gelindi.
Microsoft, 2021'in Kasım ayında yayınlandığı Windows 10 21H2 isimli işletim sistemine desteği kesme kararı aldı. Alınan karar ile birlikte Windows 10 home, Pro, Pro Education ve Pro fot Workstations işletim sistemleri versiyonlarında artık 21H2 sürümüne destek verilmeyecek.
13 Haziran 2023'ten itibaren desteği kesilecek olan sürüme sahip olan kullanıcıları için Microsoft, Windows 10'un veya 11'in güncel versiyonlarına geçme çağrısı yaptı. Windwos 10 21H2 sürümüne sahip olan cihazlar güvenlik yamalarını almayacağı için siber saldırılara karşı savunmasız olacak.
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