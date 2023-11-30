Samsung Internet Windows'a geliyor
Teknoloji devi Samsung PC'ler için kendi tarayıcısı olan Samsung Internet'i Windows işletim sistemine sahip olan cihazlara getirdi.
Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un internet tarayıcısı Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlarda kullanılmaya başladı. Samsung Internet adlı tarayıcı Microsoft Store'dan bağımsız bir şekilde Windows'da kullanılabiliyor.
Chromium tabanlı tarayıcı, kullanıcılara açık sekmeleri, yer imlerini ve kayıtlı sayfaları içe aktarma imkanı tanırken, aynı zamanda bir Samsung hesabıyla giriş yapılırsa bağlı telefonun geçmişine göz atma imkanı da sağlıyor. Ancak, parola senkronizasyonu şu anda mevcut değil. GSM Arena'nın haberine göre ilerleyen dönemlerde Samsung'un parola senkronizasyonunu da ekleyeceği tahmin ediliyor. Tarayıcı, Chrome Web Mağazası'ndaki uzantıları desteklediği gibi açık ve koyu modları da beraberinde getiriyor.
Samsung Internet'i kullanmak isteyen kullanıcıların Windows 10 veya daha yeni bir işletim sistemine ve 130MB boş alana sahip olmaları gerekiyor.
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