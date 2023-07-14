Windows 11 için 3D emojilerin testleri başladı

Yayınlanma: 14.07.2023 - 10:44

Güncelleme: 14.07.2023 - 10:44

Microsoft'un Windows 11'i tanıttıktan sonra gelecek emojiler merak konusu olmuştu. Standart emojilerin aksine 3D emojilerin geleceğini iki yıl önce müjdeleyen Microsoft, yeni emojileri sunmaya hazırlanıyor.

Ortaya çıkan emojiler daha önce Microsoft Teams için tanıtılan emojilere benzese de eski emojilerden sıkılanların hoşuna gidecek.

YENİ EMOJİLER BÖYLE GÖRÜNECEK:

Windows Insider Preview Build'de görünen 3D emojiler, daha yumuşak ancak detaylı bir tasarım tercih edildiğini gözler önüne seriyor. Yeni emojileri Windows Insider programındaki kişiler deneyimleyebiliyor ancak yeni güncellemelerden sonra diğer kullanıcılara da ulaşması bekleniyor.

3D emojilerin kullanıcıyla buluşmasına yönelik net bir tarih verilmedi.