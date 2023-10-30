Windows 11'de gece ışığı nasıl etkinleştirilir?
Windows 11 işletim sistemine sahip cihazlarda geceleri gözlerinizin daha az yorulması için 'gece ışığı' özelliği bulunuyor. Peki Windows 11'de gece ışığı nasıl etkinleştirilir?
Birçok araştırma, telefonlarımız ve bilgisayarlarımız tarafından yayılan mavi ışığın uyku döngümüzü olumsuz etkileyebileceğini göstermektedir. Bu nedenle, akşamları geç saatlere kadar cihazlarını kullanan kişilerin uyku düzeninin bozulma veya uyku kalitesinin düşme olasılığı yüksektir. Bu sorunu Windows 11'de bulunan gece ışığı özelliğini aktif ederek çözebilirsiniz. Peki Windows 11'de gece ışığı nasıl etkinleştirilir?
WINDOWS 11'DE GECE IŞIĞI NASIL ETKİNLEŞTİRİLİR?
Windows 11'de Gece Işığını Etkinleştirme Yolları Gece ışığını açmanın farklı yolları vardır. İlk yol, Ayarlar uygulamasını kullanmaktır. İkincisi ise eylem merkezi üzerinden Hızlı Ayarlar'ı kullanmaktır. İşte her iki yöntemle de nasıl gece ışığını etkinleştireceğinizi anlatan adımlar:
Ayarlar Uygulaması Kullanarak:
- Win + I tuş kombinasyonunu kullanarak Ayarlar uygulamasını açın.
- Sol tarafta "Sistem Ayarları"na tıklayın ve ardından sağ tarafta "Ekran" seçeneğine gidin.
- "Gece Işığı" başlığının yanındaki anahtarı "Açık" konumuna getirin.
Ek ayarlar yapmak veya gece ışığını zamanlamak isterseniz aşağıdaki ek adımları takip edebilirsiniz:
- "Gece Işığı" seçeneğine tıklayın (Anahtarı açmadan).
- Işık yoğunluğunu ayarlamak için kaydırıcıyı kullanabilirsiniz.
- "Gece Işığını Programla" seçeneğinin yanındaki anahtarı açarak, gece ışığını programlama seçeneğini etkinleştirebilirsiniz.
- Bu seçeneği etkinleştirdiğinizde, gece ışığının açık olmasını istediğiniz saat aralıklarını ayarlayabilirsiniz.
Hızlı Ayarlar Kullanarak:
- Eylem Merkezi'ni açmak için Win + A tuşlarına basın.
- Eylem Merkezi'nin alt kısmındaki küçük kalem simgesini seçin.
- "Ekle" seçeneğini tıklayın ve ardından "Gece Işığı"nı seçin.
- "Bitti" seçeneğine tıklayın.
Artık Win + A kısayolu ile Eylem Merkezi'ni açtığınızda, "Gece Işığı" seçeneğini seçerek gece ışığını etkinleştirebilirsiniz.
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