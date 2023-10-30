Yayınlanma: 30.10.2023 - 12:50

Güncelleme: 30.10.2023 - 12:50

Windows 11'e geçiş yaptıysanız ve en iyi oyun deneyimini elde etmek istiyorsanız, bunun için oyun aksesuarlarını veya oyunları satın almanız gerekmez. Windows 11'i oyun oynamak için optimize etmenin bazı ayarlarını deneyebilirsiniz. Peki Windows 11 oyun oynamak için nasıl optimize edilir?

WINDOWS 11 OYUN OYNAMAK İÇİN NASIL OPTİMİZE EDİLİR?

Oyun Modu Aktivasyonu

Win + I tuşlarına basarak Ayarlar uygulamasını açın. Sol bölmeden "Gaming" seçeneğine tıklayın. Sağ bölümde "Oyun Modu"na tıklayın. Oyun Modu'nun yanındaki geçiş anahtarını "Açık" konumuna getirin.

Nagle Algoritmasını Devre Dışı Bırakma Nagle algoritması, TCP/IP ağlarının verimliliğini artırır, ancak internet bağlantınızın performansını etkileyebilir. Bu nedenle bu algoritmayı devre dışı bırakarak çevrimiçi oyun deneyiminizi iyileştirebilirsiniz.

Arama simgesine tıklayın ve "PowerShell" yazın. Sonucu "Aç" seçeneğine tıklayın.

"ipconfig" komutunu yazın ve Enter tuşuna basın.

IPv4 Adresi'ni bulun ve bu IP adresini not edin.

Daha sonra, Kayıt Defteri Düzenleyici ile çalışmanız gerekecektir. Bu nedenle, önce bir sistem geri yükleme noktası oluşturduğunuzdan emin olun.

"Win + R" tuşlarına basarak Çalıştır penceresini açın.

"Regedit" yazın ve Enter tuşuna basın. Bu, sistemde değişiklik yapmanıza izin verilip verilmediğini soracaktır. "Evet" seçeneğine tıklayın.

Adres çubuğuna aşağıdaki yolu yazın ve Enter tuşuna basın: "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces"

Sol tarafta, harf ve rakam kombinasyonları ile etiketlenmiş klasörleri göreceksiniz. "DhcpIPAddress" içeren klasörü bulun.

Doğru klasöre sağ tıklayın, "Yeni" yi seçin ve "DWORD (32-bit) Değeri"ni seçin.

Adını "TcpAckFrequency" koyun ve "Tamam" düğmesine tıklayın.

Başka bir "DWORD (32-bit) Değeri" oluşturun ve adını "TCPNoDelay" olarak ayarlayın.

Her iki değeri de teker teker çift tıklayın ve "Değer verisi"ni "1" olarak ayarlayın.

DNS Ayarlarını Değiştirme

Ayarlar'ı açmak için "Win + I" tuşlarına basın. Sol tarafta "Ağ ve İnternet" seçeneğine tıklayın. "Özellikler"i seçin. DNS sunucusu atanması bölümünde "Düzenle" seçeneğini tıklayın. Açılır menüden "Manuel"i seçin. "IPv4 geçiş anahtarını" açın. Aşağıdaki DNS girişlerini girin: "1.1.1.1" ve "1.0.0.1". "Kaydet"e tıklayın. Tarayıcınızı yeniden başlatın ve çevrimiçi oyun deneyiminizin tadını çıkarın.

Bildirimleri Kapatma Gereksiz açılır pencereler ve bildirimler oyun deneyiminizi bozabilir. Bu nedenle oyun oynamadan önce bu bildirimleri kapatmak iyi bir fikirdir.

"Win + I" kısayol tuşları kullanarak Ayarlar uygulamasını açın.

Sağ bölümde "Odak Yardımcısı" seçeneğine tıklayın.

"Yalnızca Alarmlar"ı seçin.

"Oyun oynarken" seçeneğinin yanındaki geçiş anahtarının "Açık" olduğundan emin olun.

Görsel Performansı Artırma

Ayarlar uygulamasını açın. Arama çubuğuna "Performans" yazın ve Enter tuşuna basın. Sağ bölümde "Windows'un görünümünü ve performansını ayarla"yı seçin. "En iyi performans için ayarla" seçeneğini işaretleyin. "Uygula"ya tıklayın. "Gelişmiş" sekmesini seçin. "En iyi performansı ayarla" seçeneğinin "Programlar" olarak ayarlandığından emin olun. "Uygula"yı seçin ve "Tamam" düğmesine basın.

Güç Planını Değiştirme