Windows 11'in Başlat menüsünde gizli bir özellik bulundu

Yayınlanma: 08.07.2023 - 13:17

Güncelleme: 08.07.2023 - 13:17

Windows 11, yakın gelecekte kullanıcıların işletim sistemi içinde gelen temel sistem uygulamalarının hangileri olduğunu belirlemelerine yardımcı olmak için Başlat menüsünde bazı ufak değişiklikler alacak gibi gözüküyor.

Chip'in aktardığı PhantomOfEarth tarafından duyurulan değişiklik, önizleme yapısı 23493'te gizleniyor ve ViVeTool kullanılarak ortaya çıkarıldı. ViVeTool, gelecekte sunulacak bu tür özellikleri bulmak amacıyla işletim sistemini incelemek için kullanılan bir Windows yapılandırma yardımcı programı.

BAŞLAT MENÜSÜ AÇILDIĞINDAKİ EKRANDA GÖRÜNÜYOR

Bu değişiklikle beraber Microsoft, sistem uygulamalarını (şirketin işletim sistemiyle önceden yüklenmiş olarak gelen Windows 11 için kendi programları) etiketleyerek, kullanıcıların hangi uygulamaların bu grupta yer aldığını açıkça görebilmesini sağlıyor. Başlat menüsünü açıp Tüm Uygulamalara tıkladığınızda açılan ekranda, sistem uygulamalarının altında "sistem" ibaresi görünecek.

Daha önce, bunların Windows 11 için birinci taraf uygulamaları olduklarını belirtmek için bir “Microsoft” rozeti verildiği söylenmişti, ancak şimdi bu etiket, sistemle birlikte gelen stok uygulamaları anlamına gelen “Sistem” olarak değiştirildi. Bu uygulamalar, Ayarlar, İpuçları, Windows Güvenliği, Xbox Oyun Çubuğu, Hesap Makinesi gibi uygulamalar.

Muhtemelen bu uygulamalardan bazılarını asla kullanmayacaksınız, ancak yine de, Başlat menüsünde hangi uygulamaların Microsoft’un varsayılan olarak bir Windows 11 yüklemesiyle getirdiği birinci taraf uygulamalar olduğuna dair bir göstergeye sahip olmak faydalı olabilir.

Windows ile aşina olan kişiler, Microsoft’un kendi yazılımlarını yıllar boyunca görmüş olmaları sebebiyle birçoğunu zaten tanıyacaktır. Ancak bilgisayar dünyasında daha yeni olanlar ve Windows 11’e yeni başlayanlar için bu etiketleri görebilmek güzel bir gelişme.

Yine de, bu özelliğin şimdilik çok erken aşamalarda olduğunu ve bu yüzden henüz önizleme yapısında etkinleştirilmemiş durumda olduğunu belirtmekte fayda var.