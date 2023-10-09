Windows 12 ne zaman çıkıyor; işte olası çıkış tarihi!
Windows 12 hakkında bilgiler ortaya çıkmaya devam ederken, milyonlarca kişi Windows 12'nin ne zaman sunulacağını merak ediyor. Olası tarih ortaya çıktı.
Milyonlarca kişinin beklediği Windows 12 için daha önce 2024 yılında çıkacak iddiaları vardı. Bu iddiaları güçlendiren yeni açıklama yapıldı. Intel CFO'su David Zinsner, kendi şirketi için yaptığı açıklama, 2024 yılının özellikle yeni Windows sürümü nedeniyle müşteriler için iyi bir yıl olacağını düşündüklerini söyledi.
WINDOWS 12 2024 YILINDA ÇIKABİLİR
Bu da yeni sürümün 2024 yılında geleceğine işaret olarak gösterildi.
Microsoft imzalı Windows 12'nin zaten daha önce de 2024 yılının ortalarında ya da sonlarına doğru tanıtılacağı ve tam sürüme geçişin de 2025 yılında olacağı gündeme gelmişti.
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