Wolfenstein için üçüncü oyun yolda olabilir

Wolfenstein: The New Order ile Nazi dönemini konu alan oyununu 2014 yılında piyasaya süren MachineGames ekibi, oyun serisinin her zaman üçleme olacağını düşündüklerini açıkladı. Bu da oyunun üçüncüsünün geleceğinin sinyallerini vermiş oldu.

Oyun serisi özellikle çok eskiden beri hikayeyi takip edenler için merakla takip ediliyor. New Order ardından 2017 yılında piyasaya sürülen devam oyunu Wolfenstein II: The New Colossus, ilk oyundaki ana karakter olan William B.J. Blazkowicz'i ikinci oyunda alternatif bir evrene taşımıştı.

YENİ WOLFENSTEIN HİKAYESİ GELİYOR MU?

Ana hikayenin devamı olacak Wolfenstein 3 ise uzun yıllardır gelmemişti. Ancak IGN'nin yayınladığı Noclip belgeselinde oyun stüdyosu MachinaGames kurucularından Jerk Gustafsson, ana karakterin kişisel bir yolculuğa çıktığını ilk oyundan sonra ikinci oyunda sadece savaşın değil farklı durumların da hayatında önemli olduğunu oyuncuya aktardığını belirtiyor.

İkinci oyunda ise bu evren genişliyor ve sadece savaş değil, farklı değerlerin de öne çıktığı bir anlatım sergileniyor. Öte yandan bu hikayenin üçüncü bir oyunla taçlandırılabileceğinin sinyalleri verildi. Gustafsson, oyun serisinin her zaman üçleme olarak düşünüldüğünü ve buna göre kurgulandığını söylüyor. Yani bu noktada üçüncü oyun yolda olabilir.

Stüdyo Wolfenstein serisi dışında başka projelerle de çalıştı. Wolfenstein serisinin yan hikayeleri olan Youngblood ve Cyberpilot yayınlandı. Bunun yanı sıra Doom II için ek paketler ve diğer beklenen oyunlardan biri olan Indiana Jones and the Great Circle oyununu geçen yıl yayınladı.