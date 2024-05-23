X için yeni bir karar alındı! Artık görünmeyecek
X için yeni alınan karara göre artık kullanıcıların beğendikleri görünmeyecek.
Değer kaybeden ve gelen özelliklerle tartışılan X'te artık kullanıcı profillerinde herkese açık beğeniler gösterilmeyecek.
X'E DÖNÜŞEN TWITTER'DA HERKESE AÇIK BEĞENİLER GİZLENECEK! İYİ DE NEDEN?
Herkese açık beğenilerin bazı istenmeyen davranışları teşvik etmesi ve özellikle internet trollerinden misilleme yapılacak korkusuyla ya da bir diğer şekliyle kamuoyundaki imajlarını korumak için provokatif olabilecek içerikleri beğenmekten vazgeçmesi kararın alınmasında etkili oldu.
Öte yandan kullanıcılar kendi beğenilerini görebilecek ve platform da kullanıcıların beğenileriyle algoritmasını geliştirecek.
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