X'deki video akışı sekmesi Türkiye'de kullanıma sunuldu

Yayınlanma: 31.01.2025 - 17:52

Güncelleme: 31.01.2025 - 17:52

X'te bu yeni sekme ilk etapta ABD için kullanıma sunulmuştu. Dikey video akışına tek tuş ile ulaşmayı sağlayan bu yenilik, Türkiye'deki kullanıcılar için de sunuldu.

Uygulamanın alt kısmındaki Grok butonun yanına eklenen bu yeni seçenek, Instagram ve TikTok gibi videolar arasında gezinmeye imkan sağlıyor.