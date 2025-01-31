X'deki video akışı sekmesi Türkiye'de kullanıma sunuldu

X'e kısa bir süre önce dikey videoların izlenmesi için özel bir sekme eklenmişti. Bu özellik artık Türkiye'de de kullanılabiliyor.

X'deki video akışı sekmesi Türkiye'de kullanıma sunuldu
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.01.2025 - 17:52

X'te bu yeni sekme ilk etapta ABD için kullanıma sunulmuştu. Dikey video akışına tek tuş ile ulaşmayı sağlayan bu yenilik, Türkiye'deki kullanıcılar için de sunuldu.

Uygulamanın alt kısmındaki Grok butonun yanına eklenen bu yeni seçenek, Instagram ve TikTok gibi videolar arasında gezinmeye imkan sağlıyor.


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