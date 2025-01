X'e dikey format desteğiyle videolar sekmesi yolda

Sosyal medya platformu X için bir süredir yeni özellikler ekleniyor. Bunlardan biri de yeni bir sekme oluyor. TikTok yasağının gündemdeki yeri sıcakken, X platformuna dikey formatta video izlemeye olanak sağlayacak bir sekme eklenecek.

Özellik kısa bir süre önce duyuruldu ve tıpkı TikTok'taki gibi kısa ve dikey formattaki videolar şeklinde görünecek.

Yeni sekme Ana Sayfa, Aramalar ve Grok gibi sekmelerin yer aldığı en kısma eklenecek. Kullanıcılara buraya tıkladıklarında yeni yayınlanmış videolarda kaydırarak gezinebilecek. Şu anda ABD kullanıcılarına özel olarak gelecek olan özellik, bir süre sonra diğer X kullanıcıları için de getirilecek.

Özellik için paylaşılan tanıtım videosu ise şu şekilde:

you better not be making a dedicated video tab when I get home



me: pic.twitter.com/ZbmLBmSbDp