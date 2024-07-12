Xbox 360 Mağazası tamamen kapatılıyor

Yayınlanma: 12.07.2024 - 12:40

Güncelleme: 12.07.2024 - 12:40

Microsoft, bazı hizmetlerini ve servislerini kapatmaya devam ediyor. Buna göre daha önce de açıklama yapan Microsoft, 29 Temmuz'da Xbox 360 Mağazası ve Marketplace'in tamamen kapatılacağını tekrarladı. Geçen yıl hizmeti sonlandıracağını duyuran Microsoft, Xbox 360 konsolunu kullananları da bu kapsamda uyarmış oldu.

MICROSOFT, XBOX 360 MAĞAZASI BU AY SONUNDA KAPATILIYOR

Yapılan açıklamaya göre Xbox 360'a özel oyunlar artık satın alınamayacak. Ancak daha yeni Xbox konsollarına sahipseniz ve eski oyunlarınız varsa bunlara erişiminiz kaybolmayacak. Öte yandan alının filmlere ve dizilere de erişim kaybolmayacak.