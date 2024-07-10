Bir darbe daha: Microsoft Xbox Game Pass'e yüzde 47 zam

Yayınlanma: 10.07.2024 - 14:22

Güncelleme: 10.07.2024 - 14:22

Microsoft'un oyun hizmeti Xbox Game Pass özellikle Steam'deki oyunların dolar kurundan hesaplanmasından sonra daha fazla oyunseverin ilgisini çekmişti. Bunların ardından yeni gelen haberlere göre Microsoft, oyun hizmetinde bazı değişiklikler yapmaya karar verdi.

XBOX GAME PASS İÇİN YENİ PAKET

Game Pass için 1 abonelik paketi kaldırılırken, 1 yeni abonelik paketi eklendi. Fiyat tarafında ise yüzde 47'lik bir zam geldi.

Bunun yanı sıra konsol için Game Pass aboneliği kaldırılıyor. Ancak bununla birlikte Xbox Game Pass Standart isminde yeni bir abonelik yolda. Bu hizmette, konsolda yüzlerce oyuna erişim, yine konsolda multiplayer özelliklere erişim ve üyelere özel indirimler sunulacak.



