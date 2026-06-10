Anthropic, Mythos tabanlı Fable 5 modelini piyasaya sürüyor

Kullanıcı sayısını sürekli artıran Anthropic yeni Mythos tabanlı modelinin herkese açık ilk sürümü Claude Fable 5'i tanıttı. Şirkete göre yeni model programlama, belge işleme ve görüntü analizinde önceki sürümlerden daha iyi performans gösteriyor. Bunun yanında siber güvenlik, biyoloji ve kimya alanlarında ek sınırlamaları olduğu belirtiliyor.

Fable 5 programlama, karmaşık analizler ve büyük veri kümeleriyle çalışma konusunda en iyi performansı gösteriyor. Buna ek olarak model, siber güvenlik, biyoloji, kimya ve model damıtma alanlarındaki bazı sorguları işleyemeyecek.

Hatırlatmak gerekirse, şirket Mythos'u bu yılın nisan ayında tanıtmıştı.

Modelin siber saldırılarda potansiyel kullanımıyla ilgili endişeler bulunduğu için, şirketin ortaklarından yalnızca sınırlı sayıda kişiye erişim izni verilmişti. Haziran ayına geldiğimizde ise şirket testlerini 15 ülke ve yüzlerce kuruluşa kadar genişletti.

Yani daha geniş bir kitleye daha basit bir sürüm sunuluyor.

Claude Fable 5, Anthropic API ve Enterprise planlarıyla kullanılabiliyor. Öte yandan 22 Haziran'a kadar Pro, Max, Team ve Enterprise kullanıcıları için ek ücret ödemeden de erişilebilir olacak. 22 Haziran'dan sonra ise erişim geçici olarak kredi tabanlı bir sisteme geçecek.