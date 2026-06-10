iOS 26 ne kadar iPhone kullanıcısı tarafından benimsendi?

Yeni yayınlanan verilere göre son 4 yıl içinde çıkmış iPhone'ların yüzde 86'sında iOS 26 yüklü. Tüm iPhone'lara bakılınca bu oran yüzde 79 oluyor. Bu diğer iOS sistem sürümlerine göre yüksek bir benimsenme oranı olarak yorumlanıyor.

iOS 26'nın önceki modellere göre daha fazla benimsenmesinin en büyük nedeni tasarımsal olarak değişiklikler içeriyor olmasıydı.

Büyük yenilikler getirmese de şeffaf bir tasarımın benimsenmesi uzun yıllardır benzer arayüz tasarımları sunan Apple için bir yenilik olarak görüldü. Eleştirilen yanları olsa da Liquid Glass tasarımı büyük ölçüde beğenildi.

Yine de iOS 18 sürümü halen en çok kullanılan sürüm oluyor. Daha önce paylaşılan verilerde iOS 18 kullanan kişilerin oranı yüzde 88 olarak paylaşılmıştı. Tüm iPhone'larda ise yüzde 82 gibi yüksek bir kullanım oranı mevcuttu.