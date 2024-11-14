Xbox el konsolu geliştirilmek isteniyor

Yayınlanma: 14.11.2024 - 00:05

Güncelleme: 14.11.2024 - 00:05

Oyun konsolu satışlarında Microsoft'un beklentilerini karşılamayan Xbox, yine de özellikle sunduğu Xbox Game Pass ile beklentileri karşılıyor. Xbox tarafının başında yer alan Phil Spencer ise yeni yaptığı bir açıklamada bir Xbox el konsolunun geliştirilmesinin planlandığını aktardı.

XBOX EL KONSOLU GELİŞTİRİLEBİLİR

El konsolu tercih eden oyunseverlerin hoşuna gidecek yeni gelişme, Bloomberg'de yayınlanan Phil Spencer röportajına dayanıyor.

Spencer'ın verdiği röportajdaki açıklaması şöyle olmuştu:

“Donanım alanında gelecek bizim için oldukça harika görünüyor. Ekiplerin farklı form faktörleri ve oyun oynamanın farklı yolları üzerine yaptığı çalışmalar beni inanılmaz heyecanlandırıyor.”

Spencer daha önce de ''Bence bir el konsolumuz da olmalı'' demişti.

Steam Deck ve Lenovo Legion Go gibi cihazların yanı sıra şu anda piyasada öne çıkan modeller PlayStation Portal, Asus ROG Ally ve Nintendo Switch. Ancak bunların bazı kısıtlılıkları bulunuyor. Örneğin Nintendo Switch'te pek çok oyun bulunmuyor. Phil Spencer'da da Lenovo Legion Go bulunuyor ve bu cihazın Xbox gibi hissettirmesini istediğini söylüyor. Bu sebeple birkaç yıl içinde Xbox için bir el konsolu çıkabilir.